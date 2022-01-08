07:14 08.01.2022 (обновлено: 07:22 08.01.2022)
В Актау заработал общественный транспорт
В Актау после шести дней перерыва заработал общественный транспорт
© Sputnik / Владислав Воднев
Военнослужащие дежурят на одной из улиц
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Общественный транспорт заработал в казахстанском Актау, передает Sputnik Казахстан.
По словам корреспондента Sputnik Казахстан, автобусы не выходили на линию шесть дней из-за протестов, которые продолжаются со 2 января.
"На центральной площади Ынтымак сейчас собралось всего два десятка человек. Скорее всего, они оставались там с ночи", - также говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.