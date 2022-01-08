Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
Возобновить полеты воздушных судов через Международный аэропорт Актау планируют с 8 января
Военные на блок-посту, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Возобновить полеты воздушных судов через Международный аэропорт Актау планируют с 8 января, сообщило агентство Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру Мангистауской области.
"С 8 января планируется возобновление полетов воздушных судов через Международный аэропорт Актау, сообщает комендатура Мангистауской области", - пишет агентство в своем Telegram.
По словам директора аэропорта Меруерта Жолдыбаева, полеты по всем направлениям будут возобновлены с 10:00 (07:00 мск.).
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.