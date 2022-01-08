Назвавшийся "лидером оппозиции" потребовал санкций против Казахстана
Объявивший себя "лидером оппозиции" Аблязов потребовал санкций против властей Казахстана
© AP Photo / Alexander TurnbullЭкс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
© AP Photo / Alexander Turnbull
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
РИМ, 8 янв - РИА Новости. Заочно осужденный в Казахстане экс-глава БТА Банка Мухтар Аблязов, назвавший себя лидером протестов в стране, утверждает, что обратился к лидерам США и европейских стран за введением санкций против нынешних казахстанских властей.
Аблязов ранее заявил, что "видит себя лидером оппозиции", а протестующие звонят ему – советуются, что им делать.
"Я написал президенту США, всем главам европейских государств, чтобы требовать санкций против режима", - сказал он итальянской газете Corriere della Sera.
В интервью банкир, скрывающийся во Франции, также назвал себя "врагом номером 1" властей Казахстана и президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Аблязов призвал "международное сообщество" осудить Казахстан "как изгнанника, прекратить заниматься бизнесом".
Ранее замдиректора информационно-аналитического центра МГУ Александра Перминова заявила РИА Новости, что Аблязов большого влияния на происходящее в стране не имеет, его слова – это скорее попытка напомнить о себе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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