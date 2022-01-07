https://ria.ru/20220107/zayavleniya-1766851230.html

Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской

Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской - РИА Новости, 07.01.2022

Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской

Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:24

2022-01-07T12:24

2022-01-07T15:33

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сша

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.Российский дипломат обратила внимание, что Харрис поставила штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021-го в один ряд с атакой на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001-го. В то же время офис Светланы Тихановской, реагируя на беспорядки в Казахстане, заявил, что "уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли".Тихановская была оппонентом Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии в 2020 году, по итогам которых страну захлестнула волна протестных акций. Впоследствии она уехала в Литву, на родине проходит фигурантом нескольких уголовных дел и включена в перечень лиц, которые, как считают республиканские власти, причастны к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.

https://ria.ru/20220106/front-1766796583.html

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в мире, казахстан, сша, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, светлана тихановская, камала харрис