12:24 07.01.2022 (обновлено: 15:33 07.01.2022)
Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской
Представитель МИД Захарова заявила о противоречиях в заявлениях Харрис и Тихановской
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Российский дипломат обратила внимание, что Харрис поставила штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021-го в один ряд с атакой на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001-го. В то же время офис Светланы Тихановской, реагируя на беспорядки в Казахстане, заявил, что "уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли".
"К вопросу о "западных ценностях, которые партнеры все время призывают защищать от России". Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии. <...> Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах", — прокомментировала Захарова.
Тихановская была оппонентом Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии в 2020 году, по итогам которых страну захлестнула волна протестных акций. Впоследствии она уехала в Литву, на родине проходит фигурантом нескольких уголовных дел и включена в перечень лиц, которые, как считают республиканские власти, причастны к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.