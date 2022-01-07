Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/zayavleniya-1766851230.html
Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской
Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской - РИА Новости, 07.01.2022
Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской
Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:24
2022-01-07T15:33
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
сша
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766199125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f37fa592deb5951c8a4141aa7fddcca.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.Российский дипломат обратила внимание, что Харрис поставила штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021-го в один ряд с атакой на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001-го. В то же время офис Светланы Тихановской, реагируя на беспорядки в Казахстане, заявил, что "уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли".Тихановская была оппонентом Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии в 2020 году, по итогам которых страну захлестнула волна протестных акций. Впоследствии она уехала в Литву, на родине проходит фигурантом нескольких уголовных дел и включена в перечень лиц, которые, как считают республиканские власти, причастны к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
https://ria.ru/20220106/front-1766796583.html
казахстан
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766199125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07982ffd178801d00e6b94a4a40c9edf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, сша, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, светлана тихановская, камала харрис
12:24 07.01.2022 (обновлено: 15:33 07.01.2022)
 
Захарова заявила о противоречиях в словах Харрис и Тихановской

Представитель МИД Захарова заявила о противоречиях в заявлениях Харрис и Тихановской

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова увидела противоречия в заявлениях "сторонников западных ценностей", а именно вице-президента США Камалы Харрис и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Российский дипломат обратила внимание, что Харрис поставила штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021-го в один ряд с атакой на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001-го. В то же время офис Светланы Тихановской, реагируя на беспорядки в Казахстане, заявил, что "уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли".

"К вопросу о "западных ценностях, которые партнеры все время призывают защищать от России". Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии. <...> Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах", — прокомментировала Захарова.

Тихановская была оппонентом Александра Лукашенко на выборах в Белоруссии в 2020 году, по итогам которых страну захлестнула волна протестных акций. Впоследствии она уехала в Литву, на родине проходит фигурантом нескольких уголовных дел и включена в перечень лиц, которые, как считают республиканские власти, причастны к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 21:00Беспорядки в Казахстане
Историк назвал открытие фронта против России целью протестов в Казахстане
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанСШАБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияСветлана ТихановскаяКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31США заявили о прагматичном подходе в переговорах с Россией
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
Лента новостейМолния
США заявили о прагматичном подходе в переговорах с РоссиейВ госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористов