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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/zasedanie-1766821125.html
Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен
Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен - РИА Новости, 07.01.2022
Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T06:53
2022-01-07T07:26
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, сообщила его пресс-служба.Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур."Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию", - заявил казахстанский лидер.Тем не менее он отметил, что контртеррористическую операцию следует продолжить.Ранее телеканал "Хабар 24" со ссылкой на данные МВД Казахстана сообщил, что правоохранительные органы задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожены, еще 18 ранены. Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Токаев также попросил о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
https://ria.ru/20220107/perestrelka-1766821404.html
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в мире, казахстан
06:53 07.01.2022 (обновлено: 07:26 07.01.2022)
 
Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен

Президент Казахстана Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах республики, сообщила его пресс-служба.
Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, совета безопасности, силовых структур.
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"Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию", - заявил казахстанский лидер.
Тем не менее он отметил, что контртеррористическую операцию следует продолжить.

"Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", - сказал Токаев.

Ранее телеканал "Хабар 24" со ссылкой на данные МВД Казахстана сообщил, что правоохранительные органы задержали более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожены, еще 18 ранены.
Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.

Массовые беспорядки в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
Токаев также попросил о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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