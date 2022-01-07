Украинских детей научат "войне" с Россией

02:20 07.01.2022 (обновлено: 04:02 07.01.2022)
Мэр Львова решил научить детей воевать с Россией
Мэр Львова Садовый отправил детей на стрельбище учиться "войне" с Россией
Мэр Львова Андрей Садовый
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый обучает своих сыновей противостоять "российской агрессии". На своей странице в Facebook градоначальник опубликовал фотографии похода с семьей на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.
"Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца", - прокомментировал снимки Садовый.
Он также выразил уверенность в "победе".
На Украине с 1 января вступил в силу закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь. Предусмотрено также создание в Вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
Официальный Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.