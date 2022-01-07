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Украинских детей научат "войне" с Россией
Мэр Львова решил научить детей воевать с Россией - РИА Новости, 07.01.2022
Украинских детей научат "войне" с Россией
Мэр Львова Андрей Садовый обучает своих сыновей противостоять "российской агрессии". На своей странице в Facebook градоначальник опубликовал фотографии похода с РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T02:20
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в мире
львов
андрей садовый
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый обучает своих сыновей противостоять "российской агрессии". На своей странице в Facebook градоначальник опубликовал фотографии похода с семьей на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны."Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца", - прокомментировал снимки Садовый.Он также выразил уверенность в "победе".На Украине с 1 января вступил в силу закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь. Предусмотрено также создание в Вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.Официальный Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, львов, андрей садовый, ситуация на украине, россия
02:20 07.01.2022 (обновлено: 04:02 07.01.2022)
 
Мэр Львова решил научить детей воевать с Россией

Мэр Львова Садовый отправил детей на стрельбище учиться "войне" с Россией

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМэр Львова Андрей Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Мэр Львова Андрей Садовый
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовый обучает своих сыновей противостоять "российской агрессии". На своей странице в Facebook градоначальник опубликовал фотографии похода с семьей на стрельбище в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.
"Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца", - прокомментировал снимки Садовый.
Он также выразил уверенность в "победе".
На Украине с 1 января вступил в силу закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию агрессии и к нанесению противнику потерь. Предусмотрено также создание в Вооруженных силах Украины сил территориальной обороны из добровольцев. Согласно закону, территориальная оборона будет основываться на принципах территориальности и добровольности. Она будет состоять из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.
Официальный Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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