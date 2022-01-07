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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/vliyanie-1766912653.html
Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.01.2022
Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ,... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T23:24
2022-01-07T23:24
беспорядки в казахстане
в мире
виктор водолацкий
казахстан
сша
турция
одкб
госдума рф
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Он обратил внимание на то, что в Казахстане в последнее время появилось сразу несколько центров влияния, что, по его мнению, путает граждан страны."Наш комитет работал стабильно с коллегами из Казахстана. Мы неоднократно там бывали. Бывали, в том числе в Университете имени Назарбаева, который работает по американским программам, где нет ни одного преподавателя русского или казахского. Есть люди из Японии, США, Англии", - рассказал депутат. С другой стороны, по его словам, в стране появилось и турецкое влияние, влияние ее концепции "Великого Турана". При этом он напомнил о введении в стране системы, при которой хозяйственные споры в стране решает британская система правосудия."Вот это все привело к расколу общества. Люди не понимали, куда им идти. Все это привело к тому, что Ми-6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании – ред.) правит там бал. Там есть западные НКО", - продолжил Водолацкий.Ранее экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев высказал мнение, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. Российский депутат также не исключает этого.Водолацкий отметил, что в сложившейся ситуации его волнует, как Комитет национальной безопасности мог упустить создание мощных группировок, устраивающих беспорядки. "В любом случае, где-то (на каком-то этапе при создании групп – ред.) должна происходить утечка", - сказал он, предположив, что в структуре КНБ могли быть люди, "по каким-либо причинам" не дававшие руководству страны информацию.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220107/vmeshatelstvo-1766900766.html
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сша
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в мире, виктор водолацкий, казахстан, сша, турция, одкб, госдума рф, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, ми-6
23:24 07.01.2022
 
Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме

Депутат Водолацкий: западные и турецкие центры влияния раскололи общество в Казахстане

© REUTERS / Mariya GordeyevaВоенные на блок-посту в Алма-Ате
Военные на блок-посту в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Mariya Gordeyeva
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он обратил внимание на то, что в Казахстане в последнее время появилось сразу несколько центров влияния, что, по его мнению, путает граждан страны.
"Наш комитет работал стабильно с коллегами из Казахстана. Мы неоднократно там бывали. Бывали, в том числе в Университете имени Назарбаева, который работает по американским программам, где нет ни одного преподавателя русского или казахского. Есть люди из Японии, США, Англии", - рассказал депутат. С другой стороны, по его словам, в стране появилось и турецкое влияние, влияние ее концепции "Великого Турана". При этом он напомнил о введении в стране системы, при которой хозяйственные споры в стране решает британская система правосудия.
"Вот это все привело к расколу общества. Люди не понимали, куда им идти. Все это привело к тому, что Ми-6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании – ред.) правит там бал. Там есть западные НКО", - продолжил Водолацкий.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Ранее экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев высказал мнение, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. Российский депутат также не исключает этого.
Водолацкий отметил, что в сложившейся ситуации его волнует, как Комитет национальной безопасности мог упустить создание мощных группировок, устраивающих беспорядки. "В любом случае, где-то (на каком-то этапе при создании групп – ред.) должна происходить утечка", - сказал он, предположив, что в структуре КНБ могли быть люди, "по каким-либо причинам" не дававшие руководству страны информацию.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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21:58Беспорядки в Казахстане
В Алма-Ате периодически слышны одиночные выстрелы, сообщили СМИ
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреВиктор ВодолацкийКазахстанСШАТурцияОДКБГосдума РФЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевМи-6
 
 
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