https://ria.ru/20220107/vliyanie-1766912653.html

Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме

Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.01.2022

Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме

Появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ,... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T23:24

2022-01-07T23:24

2022-01-07T23:24

беспорядки в казахстане

в мире

виктор водолацкий

казахстан

сша

турция

одкб

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766849547_103:824:2279:2048_1920x0_80_0_0_a76aac2300f1a399261011e3f5e1447a.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Появление в Казахстане западных и турецких центров влияния привело к расколу общества и беспорядкам, заявил РИА Новости первый замглавы комитета ГД по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.Он обратил внимание на то, что в Казахстане в последнее время появилось сразу несколько центров влияния, что, по его мнению, путает граждан страны."Наш комитет работал стабильно с коллегами из Казахстана. Мы неоднократно там бывали. Бывали, в том числе в Университете имени Назарбаева, который работает по американским программам, где нет ни одного преподавателя русского или казахского. Есть люди из Японии, США, Англии", - рассказал депутат. С другой стороны, по его словам, в стране появилось и турецкое влияние, влияние ее концепции "Великого Турана". При этом он напомнил о введении в стране системы, при которой хозяйственные споры в стране решает британская система правосудия."Вот это все привело к расколу общества. Люди не понимали, куда им идти. Все это привело к тому, что Ми-6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании – ред.) правит там бал. Там есть западные НКО", - продолжил Водолацкий.Ранее экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев высказал мнение, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых чиновников и правоохранителей. Российский депутат также не исключает этого.Водолацкий отметил, что в сложившейся ситуации его волнует, как Комитет национальной безопасности мог упустить создание мощных группировок, устраивающих беспорядки. "В любом случае, где-то (на каком-то этапе при создании групп – ред.) должна происходить утечка", - сказал он, предположив, что в структуре КНБ могли быть люди, "по каким-либо причинам" не дававшие руководству страны информацию.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/vmeshatelstvo-1766900766.html

https://ria.ru/20220107/alma-ata-1766907760.html

казахстан

сша

турция

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, виктор водолацкий, казахстан, сша, турция, одкб, госдума рф, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, ми-6