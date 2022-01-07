15:16 07.01.2022 (обновлено: 16:19 07.01.2022)
Во время погромов в Казахстане повредили более 80 крупных магазинов
Sputnik Казахстан: во время погромов повреждены более 80 крупных магазинов
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ущерб крупным торговым точкам в Казахстане превышает 59 миллионов долларов, во время погромов повреждены более 80 крупных магазинов, передает Sputnik Казахстан.
"Ущерб крупным торговым точкам в Казахстане превышает 26 миллиардов тенге (59,1 миллиона долларов). Всего пострадали во время погромов более 80 крупных магазинов", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
В ночь на 6 января президент страны Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.