21:38 07.01.2022 (обновлено: 21:51 07.01.2022)
Блинкен заявил, что Украина займет особое место в переговорах с Россией
Госсекретарь Блинкен заявил, что что Украина займет особое место в переговорах с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Украина будет среди центральных тем контактов США и НАТО с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Украина - центральный вопрос повестки", - заявил Блинкен журналистам.
По его словам, это объясняется тем, что с действий РФ в отношении Украины начался нынешний кризис.
Как заявил Блинкен, на каждом форуме США подчеркнут, что "агрессия против Украины будет иметь массивные последствия", а любая дипломатическая работа должна происходить в атмосфере деэскалации.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.