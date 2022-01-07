https://ria.ru/20220107/ukraina-1766906444.html

Блинкен заявил, что Украина займет особое место в переговорах с Россией

Блинкен заявил, что Украина займет особое место в переговорах с Россией - РИА Новости, 07.01.2022

Блинкен заявил, что Украина займет особое место в переговорах с Россией

Украина будет среди центральных тем контактов США и НАТО с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:38

2022-01-07T21:38

2022-01-07T21:51

в мире

украина

сша

нато

россия

киев

вена

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761844620_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_59cde42bbd8e102886c117ccab95e673.jpg

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Украина будет среди центральных тем контактов США и НАТО с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Украина - центральный вопрос повестки", - заявил Блинкен журналистам.По его словам, это объясняется тем, что с действий РФ в отношении Украины начался нынешний кризис.Как заявил Блинкен, на каждом форуме США подчеркнут, что "агрессия против Украины будет иметь массивные последствия", а любая дипломатическая работа должна происходить в атмосфере деэскалации.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html

украина

сша

россия

киев

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, россия, киев, вена, дмитрий песков, совет россия-нато, энтони блинкен