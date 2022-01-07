22:56 07.01.2022 (обновлено: 22:58 07.01.2022)
Общественный транспорт в Мангистауской области заработает 8 января
В Мангистауской области Казахстана 8 января восстановят работу общественного транспорта
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Общественный транспорт в Мангистауской области на западе Казахстана вновь начнет курсировать по всем маршрутам с 8 января, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на администрацию региона.
"С 8 января в Мангистауской области по всем маршрутам начнет курсировать общественный транспорт", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.