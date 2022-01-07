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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/transport-1766911443.html
Общественный транспорт в Мангистауской области заработает 8 января
Общественный транспорт в Мангистауской области заработает 8 января - РИА Новости, 07.01.2022
Общественный транспорт в Мангистауской области заработает 8 января
Общественный транспорт в Мангистауской области на западе Казахстана вновь начнет курсировать по всем маршрутам с 8 января, передает Sputnik Казахстан со ссылкой РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T22:56
2022-01-07T22:58
беспорядки в казахстане
в мире
оон
мангистауская область
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Общественный транспорт в Мангистауской области на западе Казахстана вновь начнет курсировать по всем маршрутам с 8 января, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на администрацию региона."С 8 января в Мангистауской области по всем маршрутам начнет курсировать общественный транспорт", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766827573.html
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в мире, оон, мангистауская область, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
22:56 07.01.2022 (обновлено: 22:58 07.01.2022)
 
Общественный транспорт в Мангистауской области заработает 8 января

В Мангистауской области Казахстана 8 января восстановят работу общественного транспорта

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Общественный транспорт в Мангистауской области на западе Казахстана вновь начнет курсировать по всем маршрутам с 8 января, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на администрацию региона.
"С 8 января в Мангистауской области по всем маршрутам начнет курсировать общественный транспорт", - говорится в сообщении.
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В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреООНМангистауская областьОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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