18:40 07.01.2022 (обновлено: 19:32 07.01.2022)
В "Единой России" назвали обращение Токаева в ОДКБ своевременным
Секретарь генсовета ЕР Турчак назвал обращение Токаева за поддержкой в ОДКБ своевременным
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" считает своевременным и обоснованным обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с просьбой о поддержке к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ее действия стали адекватным ответом на угрозу, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Считаем абсолютно обоснованным и своевременным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке. Действия союзников стали оперативным и адекватным ответом на возникшую угрозу захвата власти в Казахстане террористическими группировками. Атаку на само государство и ее мирных жителей. Сегодня надо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу и локализовать возникшую опасность", - сказал Турчак.
Он также отметил, что "Единая Россия" поддерживает усилия властей Казахстана по наведению конституционного порядка в стране, с которой у России самая протяженная сухопутная граница. "Стабильность в Казахстане напрямую затрагивает интересы безопасности нашей страны. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть на то, что там происходит. Сегодня там пролилась кровь мирных жителей, на улицах орудуют хорошо подготовленные и скоординированные банды. Мы читаем сообщения об обезглавленных бойцах силовых подразделений. Это явно почерк исламистов - хорошо подготовленных боевиков, которые могли пройти обучение в Афганистане", - отметил Турчак.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.