09:57 07.01.2022 (обновлено: 13:28 07.01.2022)
Президент Казахстана Токаев выступит с обращением к нации
Президент Казахстана Токаев выступит с обращением к жителям страны в 12 часов по Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. Третье обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к жителям республики запланировано на 15:00 (12:00 мск).
"Сегодня в 15:00 (12:00 мск) глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по ситуации в стране", — сообщил Telegram-канал телерадиокомплекса казахстанского лидера.
Первое послание, связанное с событиями в стране, было 5 января, второе — на следующий день.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.