https://ria.ru/20220107/tokaev-1766831259.html

Президент Казахстана Токаев выступит с обращением к нации

Президент Казахстана Токаев выступит с обращением к нации - РИА Новости, 07.01.2022

Президент Казахстана Токаев выступит с обращением к нации

Третье обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к жителям республики запланировано на 15:00 (12:00 мск). РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:57

2022-01-07T09:57

2022-01-07T13:28

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 7 янв — РИА Новости. Третье обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к жителям республики запланировано на 15:00 (12:00 мск)."Сегодня в 15:00 (12:00 мск) глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана по ситуации в стране", — сообщил Telegram-канал телерадиокомплекса казахстанского лидера.Первое послание, связанное с событиями в стране, было 5 января, второе — на следующий день.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы.

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766825087.html

https://ria.ru/20220107/opasnost-1766823337.html

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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев