23:26 07.01.2022 (обновлено: 23:36 07.01.2022)
В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов, им грозит пожизненное заключение
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники полиции работают на месте беспорядков в Алма-Ате (скриншот видео)
© Sputnik
Сотрудники полиции работают на месте беспорядков в Алма-Ате (скриншот видео)
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. До четырех тысяч террористов задержаны в Казахстане, наибольшее число задержаний произошло в Алма-Ате, сообщило местное издание Vласть со ссылкой на казахстанское МВД.
Сообщается, что "до 4000 террористов задержаны в Казахстане", при этом "наибольшее количество задержаний - в Алматы". Кроме того, подчеркивается, что в ходе зачистки "пресечена деятельность свыше 100 лиц".
Как подчеркнули в МВД, задержанным грозит пожизненное заключение.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.