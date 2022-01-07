23:20 07.01.2022 (обновлено: 23:21 07.01.2022)
Президент Казахстана объяснил, почему переговоров с террористами не будет
Глава Казахстана Токаев: переговоров с террористами не будет, потому что они убивали людей
© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
НУР-СУЛТАН, 7 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоров с террористами, потому что они убивали военных, полицейских и обычных граждан.
"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали обычных граждан, насиловали молодых женщин. По моему мнению - никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать", - написал Токаев в своем Twitter на английском языке.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.