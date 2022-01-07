https://ria.ru/20220107/telefon-1766865684.html
Все казахстанцы получат 300 бесплатных минут разговора по телефону
Все казахстанцы получат 300 бесплатных минут разговора по телефону - РИА Новости, 07.01.2022
Все казахстанцы получат 300 бесплатных минут разговора по телефону
Всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Sputnik... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:27
2022-01-07T14:27
2022-01-07T14:31
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Sputnik Казахстан."Всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону по поручению Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220107/tokaev-1766856476.html
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в мире, казахстан
14:27 07.01.2022 (обновлено: 14:31 07.01.2022)
Все казахстанцы получат 300 бесплатных минут разговора по телефону
Все казахстанцы получат 200 бесплатных смс и 300 минут разговора по телефону