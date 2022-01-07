https://ria.ru/20220107/taldykorgan-1766894401.html

В Талдыкоргане ситуация стабилизируется, сообщили СМИ

В Талдыкоргане ситуация стабилизируется, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022

В Талдыкоргане ситуация стабилизируется, сообщили СМИ

Обстановка в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области Казахстана, стабилизируется, спецподразделения взяли под усиленную охрану все... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:20

2022-01-07T19:20

2022-01-07T19:30

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Обстановка в городе Талдыкорган, административном центре Алматинской области Казахстана, стабилизируется, спецподразделения взяли под усиленную охрану все социальные объекты, сообщает телеканал "Хабар 24"."В Талдыкоргане обстановка постепенно стабилизируется. Сейчас спецподразделениями под усиленную охрану взяты все социальные объекты. Патрулируются улицы города", - говорится в сообщении телеканала.Уточняется, что приостановлено движение общественного транспорта, закрыты крупные супермаркеты и аптеки, работают только мелкие торговые точки.Как сообщает телеканал со ссылкой на данные МВД, 15 вооруженных человек на автомашине пытались захватить СИЗО. Атаку бандитов удалось отбить, трое из них убиты, двое ранены. Понесли потери и полицейские. Один погиб, двое ранены, сейчас в СИЗО работает следственно-оперативная группа.Пятого января участники протестов в Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву, рекордсмену по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. 81-летний политик был первым президентом Казахстана с 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года, а в 1990-1991 годах - президентом Казахской ССР в составе Советского Союза. В марте 2019 года он сложил президентские полномочия, передав их председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, оон, одкб, нурсултан назарбаев, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев