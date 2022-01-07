https://ria.ru/20220107/soboleznovanie-1766865195.html

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Квашнина

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Квашнина - РИА Новости, 07.01.2022

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Анатолия Квашнина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной героя России генерала армии Анатолия Квашнина, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:23

2022-01-07T14:23

2022-01-07T14:23

москва

владимир путин

анатолий квашнин

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной героя России генерала армии Анатолия Квашнина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в Клубе военачальников РИА Новости сообщили, что экс-начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве от коронавируса."Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух", - сказал Песков журналистам.Квашнин возглавлял Генштаб ВС РФ с 1997 по 2004 год.

https://ria.ru/20191231/1562785519.html

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москва, владимир путин, анатолий квашнин, вооруженные силы рф, россия, коронавирус covid-19