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При нападении на СИЗО в Талдыкоргане погиб человек

При нападении на СИЗО в Талдыкоргане погиб человек - РИА Новости, 07.01.2022

При нападении на СИЗО в Талдыкоргане погиб человек

При отражении нападения на СИЗО в казахстанском городе Талдыкорган погиб один сотрудник, еще три человека получили ранения, сообщает министерство внутренних дел РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T13:58

2022-01-07T13:58

2022-01-07T14:11

беспорядки в казахстане

казахстан

талдыкорган

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. При отражении нападения на СИЗО в казахстанском городе Талдыкорган погиб один сотрудник, еще три человека получили ранения, сообщает министерство внутренних дел республики.Ранее МВД сообщило о попытке нападения на СИЗО в Талдыкоргане."Порядка 15 неизвестных лиц (на автомашинах) совершили вооруженное нападение на учреждение ДУИС ЛА-155/16 (СИЗО) города Талдыкорган. Во время отражения нападения получили ранение один сотрудник ПСН "Арлан", два сотрудника ДУИС, а также от огневого ранения погиб один сотрудник ДУИС, находившийся за территорией", - говорится в сообщении министерства.По его данным, со стороны нападавших один человек был убит и еще один ранен.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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казахстан, талдыкорган