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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/sizo-1766838616.html
В Талдыкоргане вооруженные банды попытались взять штурмом СИЗО
В Талдыкоргане вооруженные банды попытались взять штурмом СИЗО - РИА Новости, 07.01.2022
В Талдыкоргане вооруженные банды попытались взять штурмом СИЗО
В казахстанском городе Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО, атаку удалось отбить, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:53
2022-01-07T11:01
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахстанском городе Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО, атаку удалось отбить, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию."В полдень в Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО. Атаку удалось отбить", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан
10:53 07.01.2022 (обновлено: 11:01 07.01.2022)
 
В Талдыкоргане вооруженные банды попытались взять штурмом СИЗО

В казахстанском Талдыкоргане вооруженные банды попытались взять штурмом СИЗО

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
Сотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Сотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахстанском городе Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО, атаку удалось отбить, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на полицию.
"В полдень в Талдыкоргане вооруженные банды штурмовали СИЗО. Атаку удалось отбить", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
10:07Беспорядки в Казахстане
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