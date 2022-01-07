16:44 07.01.2022 (обновлено: 16:56 07.01.2022)
Антитеррористическая структура ШОС заявила, что готова помочь Казахстану
Антитеррористическая структура ШОС заявила, что готова помочь Казахстану при необходимости
ТАШКЕНТ, 7 янв – РИА Новости. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать необходимое содействие компетентным органам Казахстана при соответствующим запросе, говорится в заявлении исполкома РАТС, где также выражается уверенность, что принятые в Казахстане меры позволят нейтрализовать террористов и бандитов.
"Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества выражает серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Республике Казахстан. Одновременно заявляет о готовности в оказании в установленном порядке необходимого содействия со стороны РАТС ШОС при соответствующем запросе компетентного органа Республики Казахстан", - говорится в тексте заявления на сайте РАТС, обнародованном в пятницу.
Штаб-квартира Исполкома РАТС расположена в Ташкенте.
В антитеррористической структуре выразили всемерную поддержку решительным комплексным мерам руководства Казахстана по обеспечению общественной безопасности, защите конституционного строя республики. "Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек", - отмечается в заявлении.
В организации выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, исполнявшим свой воинский и служебный долг.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.