https://ria.ru/20220107/shos-1766868280.html

ШОС рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Казахстане

ШОС рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

ШОС рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Казахстане

Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в Казахстане,... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:57

2022-01-07T14:57

2022-01-07T15:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

шос

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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в Казахстане, говорится в заявлении генерального секретаря ШОС Чжан Мина."Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в стране, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана", - говорится в заявлении на сайте организации.Генсек подчеркнул, что "поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в республике Казахстан как в государстве-члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе"."Отмечаем привлечение на ограниченный период времени контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности", - добавил Чжан Мин."Шанхайская организация сотрудничества внимательно следит за событиями в Республике Казахстан и выражает обеспокоенность в связи с уличными беспорядками и противоправными актами. Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля", - заявил он.Генсек организации также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766867248.html

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в мире, казахстан, шос