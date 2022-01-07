В Госдуме поблагодарили МИД за возвращение детей из Казахстана
Депутат Свищев поблагодарил МИД России и Киргизии за возвращение детей из Казахстана
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) поблагодарил дипведомства России и Киргизии за работу по возвращению российских школьников из Казахстана.
Ранее 22 школьника, находившиеся на спортивных сборах в Казахстане, вернулись в Россию, они направились из Казахстана в аэропорт в Бишкеке, а оттуда прилетели в Россию.
"Хочется поблагодарить наших коллег из МИД России и МИД Киргизии за своевременную реакцию и оперативную точечную работу", - заявил Свищев журналистам.
Он отметил, что периодически спортсменам за рубежом требуется помощь дипломатов, юристов и других профильных специалистов.
"И речь не только о профессиональных спортсменах, бывают разные ситуации… Но понимаем, что периодически могут возникать и более сложные случаи, в том числе провокации в отношении наших спортсменов. И на это будет необходимо реагировать", - добавил депутат.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.