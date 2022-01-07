https://ria.ru/20220107/shkolniki-1766869434.html

В Госдуме поблагодарили МИД за возвращение детей из Казахстана

В Госдуме поблагодарили МИД за возвращение детей из Казахстана - РИА Новости, 07.01.2022

В Госдуме поблагодарили МИД за возвращение детей из Казахстана

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) поблагодарил дипведомства России и Киргизии за работу по... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:05

2022-01-07T15:05

2022-01-07T15:05

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

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актау

касым-жомарт токаев

дмитрий свищев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) поблагодарил дипведомства России и Киргизии за работу по возвращению российских школьников из Казахстана.Ранее 22 школьника, находившиеся на спортивных сборах в Казахстане, вернулись в Россию, они направились из Казахстана в аэропорт в Бишкеке, а оттуда прилетели в Россию."Хочется поблагодарить наших коллег из МИД России и МИД Киргизии за своевременную реакцию и оперативную точечную работу", - заявил Свищев журналистам.Он отметил, что периодически спортсменам за рубежом требуется помощь дипломатов, юристов и других профильных специалистов."И речь не только о профессиональных спортсменах, бывают разные ситуации… Но понимаем, что периодически могут возникать и более сложные случаи, в том числе провокации в отношении наших спортсменов. И на это будет необходимо реагировать", - добавил депутат.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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