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S7 отменила рейс Москва — Усть-Каменогорск 8 января

S7 отменила рейс Москва — Усть-Каменогорск 8 января - РИА Новости, 07.01.2022

S7 отменила рейс Москва — Усть-Каменогорск 8 января

Российская авиакомпания S7 на фоне ситуации в Казахстане отменила рейс из Москвы в Усть-Каменогорск 8 января и обратный перелет 9 января, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:35

2022-01-07T15:35

2022-01-07T15:41

беспорядки в казахстане

москва

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 на фоне ситуации в Казахстане отменила рейс из Москвы в Усть-Каменогорск 8 января и обратный перелет 9 января, говорится в сообщении компании."Отменены рейсы S7 3275 Москва ("Домодедово") - Усть-Каменогорск 8 января и S7 3276 Усть-Каменогорск - Москва ("Домодедово") 9 января. Пассажиры могут оформить полный возврат либо переоформить билет на рейсы с вылетом после 23 января", - говорится в сообщении."Оперативную информацию о дальнейших возможных отменах рейсов в Казахстан мы будем размещать на нашем сайте, а также отправлять пассажирам в смс-рассылке", - отмечает компания.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/reysy-1766716443.html

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