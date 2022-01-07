https://ria.ru/20220107/rubl-1766853864.html

Рубль усилил рост к доллару и евро

Рубль усилил рост к доллару и евро - РИА Новости, 07.01.2022

Рубль усилил рост к доллару и евро

Рубль к полудню усилил рост к доллару и стал ощутимо повышаться к евро на фоне внешнего рыночного и геополитического позитива. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:46

2022-01-07T12:46

2022-01-07T14:59

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Рубль к полудню усилил рост к доллару и стал ощутимо повышаться к евро на фоне внешнего рыночного и геополитического позитива.Курс доллара расчетами "завтра" на 12:19 мск падал на 67 копеек — до 75,65 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 85,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль слегка повышался к доллару и снижался к евро в раннюю сессию пятницы.Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,7% — до 82,5 доллара за баррель и торгуется около максимума с 24 ноября.Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 96,1 пункта. Также доллар на "Форексе" падает к большинству развивающихся валют, что оказывает поддержку рублю.Кроме рыночного позитива, рубль опирается и на геополитический фактор. Тревожные события в Казахстане после ввода туда сил ОДКБ постепенно сходят на нет. Это подкрепляется четкими заявлениями президента страны Касым-Жомарта Токаева, который, в частности, пообещал предложить план реформ и конкретные меры по их реализации.

https://ria.ru/20220106/dollar-1766688529.html

https://ria.ru/20220106/rubl-1766704744.html

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экономика, рубль, московская биржа, курс рубля