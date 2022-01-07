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В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса

В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса - РИА Новости, 07.01.2022

В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса

В ближайшее время покинуть Байконур можно будет тремя авиарейсами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:44

2022-01-07T19:44

2022-01-07T19:44

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

роскосмос

ркк "энергия"

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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БАЙКОНУР, 7 янв – РИА Новости. В ближайшее время покинуть Байконур можно будет тремя авиарейсами, передает корреспондент РИА Новости.Всего три рейса планируется с Байконура в ближайшее время – внештатный рейс, обеспеченный "Роскосмосом", на котором смогут улететь курсанты и отпускники, чартерный рейс от авиакомпании "Алроса" и самолет, на котором прилетят сотрудники "РКК Энергия".Ранее сообщалось, что "Роскосмос" обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре, а на 12 января запланировано прибытие самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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