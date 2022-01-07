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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/reysy-1766896489.html
В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса
В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса - РИА Новости, 07.01.2022
В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса
В ближайшее время покинуть Байконур можно будет тремя авиарейсами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:44
2022-01-07T19:44
беспорядки в казахстане
в мире
одкб
роскосмос
ркк "энергия"
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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БАЙКОНУР, 7 янв – РИА Новости. В ближайшее время покинуть Байконур можно будет тремя авиарейсами, передает корреспондент РИА Новости.Всего три рейса планируется с Байконура в ближайшее время – внештатный рейс, обеспеченный "Роскосмосом", на котором смогут улететь курсанты и отпускники, чартерный рейс от авиакомпании "Алроса" и самолет, на котором прилетят сотрудники "РКК Энергия".Ранее сообщалось, что "Роскосмос" обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре, а на 12 января запланировано прибытие самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220107/baykonur-1766873975.html
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в мире, одкб, роскосмос, ркк "энергия", жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, россия
19:44 07.01.2022
 
В ближайшее время с Байконура в Россию запланированы всего три авиарейса

В ближайшее время покинуть Байконур можно будет тремя авиарейсами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет в аэропорту
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 7 янв – РИА Новости. В ближайшее время покинуть Байконур можно будет тремя авиарейсами, передает корреспондент РИА Новости.
Всего три рейса планируется с Байконура в ближайшее время – внештатный рейс, обеспеченный "Роскосмосом", на котором смогут улететь курсанты и отпускники, чартерный рейс от авиакомпании "Алроса" и самолет, на котором прилетят сотрудники "РКК Энергия".
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" обеспечит возвращение в Россию курсантов военных училищ из зимних отпусков на Байконуре, а на 12 января запланировано прибытие самолета со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Город Байконур в Казахстане. 19 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
15:38Беспорядки в Казахстане
В Байконуре установили повышенный уровень террористической угрозы
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
09:58Беспорядки в Казахстане
Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреОДКБРоскосмосРКК "Энергия"ЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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