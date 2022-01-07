https://ria.ru/20220107/provokatory-1766886728.html

Задержанные в Шымкенте рассказали, что им платили и выдавали энергетики

Задержанные в Шымкенте рассказали, что им платили и выдавали энергетики - РИА Новости, 07.01.2022

Задержанные в Шымкенте рассказали, что им платили и выдавали энергетики

Задержанные провокаторы в Шымкенте, третьем по численности городе Казахстана, рассказывают, что им платили деньги и выдавали энергетические напитки, заявил... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T17:45

2022-01-07T17:45

2022-01-07T17:45

беспорядки в казахстане

в мире

оон

шымкент

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жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Задержанные провокаторы в Шымкенте, третьем по численности городе Казахстана, рассказывают, что им платили деньги и выдавали энергетические напитки, заявил первый заместитель мэра города Шангыс Мукан.Ранее власти сообщили, что более 60 человек пострадали ходе беспорядков в городе-миллионнике. В больницах оказались правоохранители, нарушители порядка и мирные жители."Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, после них они теряли контроль над собой. Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон", - заявил Мукан, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/tokaev-1766844615.html

https://ria.ru/20220107/ablyazov-1766857666.html

шымкент

жанаозен

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в мире, оон, шымкент, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев