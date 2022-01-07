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Участники акций протеста установили на площади в Актау юрты

Участники акций протеста установили на площади в Актау юрты - РИА Новости, 07.01.2022

Участники акций протеста установили на площади в Актау юрты

В городе Актау на западе Казахстана все еще остаются участники акций, на площади установлены две юрты, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:04

2022-01-07T19:04

2022-01-07T19:33

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В городе Актау на западе Казахстана все еще остаются участники акций, на площади установлены две юрты, передает Sputnik Казахстан."Митингующие все еще выступают. Одни выступают, чтобы разойтись... другие выступающие, наоборот, призывают не расходиться", - передает корреспондент.По данным Sputnik Казахстан, на площади установили две юрты, проезд частично перекрыт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/provokatory-1766886728.html

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