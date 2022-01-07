06:34 07.01.2022 (обновлено: 06:37 07.01.2022)
Sputnik: запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно
Sputnik сообщил, что запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудники полиции дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на казахстанский минторговли.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что власти Казахстана на фоне проблем с интернетом стали рассылать сообщения, в которых информируют о предпринимаемых мерах, обещают поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.
"Запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram.
Отмечается, что создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продовольствия.
"В целом к настоящему времени ситуация в торговой сфере во многих регионах стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в городах Алматы, Талдыкоргане, Уральске, Шымкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства", - говорится в сообщении издания Informburo.kz.
Согласно изданию, торговые сети Казахстана не допустят спекуляций.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.