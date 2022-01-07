14:28 07.01.2022 (обновлено: 14:30 07.01.2022)
В Казахстане восстанавливается работа мобильных банковских приложений
В Казахстане восстанавливается работа мобильных банковских приложений
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМеталлические ограждения на площади у концертного зала "Астана" в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Металлические ограждения на площади у концертного зала "Астана" в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Казахстане постепенно восстанавливается работа мобильных банковских приложений, клиентам доступны сервисы двух крупнейших банков страны, сообщила пресс-служба Национального банка.
"Сервисы двух крупнейших банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи... На текущий момент продолжается работа по восстановлению доступа к мобильным приложениям других банков второго уровня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что население может расплачиваться с помощью приложений, проводить мобильные переводы и другие необходимые операции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.