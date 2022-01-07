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В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение

В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение - РИА Новости, 08.01.2022

В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение

Администрация США выразила обеспокоенность в связи с приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков и... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-07T23:56

2022-01-07T23:56

2022-01-08T00:20

беспорядки в казахстане

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Администрация США выразила обеспокоенность в связи с приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков и предупредила, что международное сообщество будет следить за соблюдением прав человека в стране."Это приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет наблюдать за нарушениям прав человека и должных процедур", - сказала журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Токаев 7 января в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.Жан-Пьер повторила призыв к правительственным силам Казахстана проявлять "сдержанность".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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