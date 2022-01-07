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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/prestupniki-1766820305.html
В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников
В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников - РИА Новости, 07.01.2022
В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников
РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T06:26
2022-01-07T07:29
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. В Казахстане по факту беспорядков задержаны более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожены, еще 18 ранены, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на данные МВД республики.Министерство внутренних дел Казахстана ранее предупреждало, что участники беспорядков, отказывающиеся сложить оружие, будут уничтожены.Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января стоимость газа стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Токаев также попросил о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
https://ria.ru/20220107/zasedanie-1766821125.html
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в мире, казахстан
06:26 07.01.2022 (обновлено: 07:29 07.01.2022)
 
В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников

"Хабар 24": в Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников, еще 18 ранены

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане
Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. В Казахстане по факту беспорядков задержаны более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожены, еще 18 ранены, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на данные МВД республики.
Министерство внутренних дел Казахстана ранее предупреждало, что участники беспорядков, отказывающиеся сложить оружие, будут уничтожены.
Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.
Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января стоимость газа стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
06:53Беспорядки в Казахстане
Токаев заявил, что конституционный порядок в Казахстане восстановлен
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
Токаев также попросил о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
Военные на площади Республики в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
06:10Беспорядки в Казахстане
В Алма-Ате слышны выстрелы
 
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