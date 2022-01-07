https://ria.ru/20220107/prestupniki-1766820305.html

В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников

В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников - РИА Новости, 07.01.2022

В Казахстане ликвидировали 26 вооруженных преступников

РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T06:26

2022-01-07T06:26

2022-01-07T07:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766755634_0:99:3464:2048_1920x0_80_0_0_31e992dce60ee90dff2d018342fc92e5.jpg

НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. В Казахстане по факту беспорядков задержаны более 3 тысяч человек, 26 вооруженных преступников уничтожены, еще 18 ранены, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на данные МВД республики.Министерство внутренних дел Казахстана ранее предупреждало, что участники беспорядков, отказывающиеся сложить оружие, будут уничтожены.Все здания мэрий и отделений полиции взяты под контроль.Беспорядки начались из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. Недовольные этим жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января стоимость газа стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.Токаев также попросил о введении войск Организации Договора о коллективной безопасности. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.

https://ria.ru/20220107/zasedanie-1766821125.html

https://ria.ru/20220107/alma-ata-1766819439.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан