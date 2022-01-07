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Россия получила преимущество над Украиной
На Украине пожаловались на преимущество России - РИА Новости, 07.01.2022
Россия получила преимущество над Украиной
У российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T06:05
2022-01-07T06:05
в мире
украина
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. У российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.Именно по этой причине, считает Скаршевский, на Украине закрываются производства и растут цены. "Это будет явно больше 10%, может даже до 15% за год. Это общая инфляция, продукты питания может даже больше", - предупредил аналитик.Энергетический кризис в Европе начался осенью 2021 года. В начале октября цены на газ превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.По мнению специалистов, рынок лихорадит из-за неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов топлива в подземных хранилищах континента. На стоимость сырья также влияет неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".На Украине энергетический кризис разразился из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС.
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в мире, украина, ситуация на украине, россия
06:05 07.01.2022
 
На Украине пожаловались на преимущество России

Аналитик Скаршевский: у России появилось преимущество перед Украиной из-за цен на газ

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Национальные флаги Украины и России
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. У российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.
"У нас же газ по спотовым ценам – 1000-1500 долларов, а в той же Германии – 200-250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями", - заметил эксперт.
Именно по этой причине, считает Скаршевский, на Украине закрываются производства и растут цены. "Это будет явно больше 10%, может даже до 15% за год. Это общая инфляция, продукты питания может даже больше", - предупредил аналитик.
Энергетический кризис в Европе начался осенью 2021 года. В начале октября цены на газ превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
По мнению специалистов, рынок лихорадит из-за неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов топлива в подземных хранилищах континента. На стоимость сырья также влияет неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
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