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Россия получила преимущество над Украиной

На Украине пожаловались на преимущество России - РИА Новости, 07.01.2022

Россия получила преимущество над Украиной

У российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T06:05

2022-01-07T06:05

2022-01-07T06:05

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. У российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.Именно по этой причине, считает Скаршевский, на Украине закрываются производства и растут цены. "Это будет явно больше 10%, может даже до 15% за год. Это общая инфляция, продукты питания может даже больше", - предупредил аналитик.Энергетический кризис в Европе начался осенью 2021 года. В начале октября цены на газ превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.По мнению специалистов, рынок лихорадит из-за неблагоприятной погоды, неэффективной работы ветряных станций в этом году и недостаточных запасов топлива в подземных хранилищах континента. На стоимость сырья также влияет неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".На Украине энергетический кризис разразился из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС.

https://ria.ru/20220103/medvedchuk-1766482761.html

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