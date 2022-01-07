https://ria.ru/20220107/potok-1766835285.html

Эксперты допустили, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить

Эксперты допустили, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить - РИА Новости, 07.01.2022

Эксперты допустили, что запуск "Северного потока — 2" могут отложить

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" могут отложить политические соображения, сказали РИА Новости опрошенные эксперты. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:31

2022-01-07T10:31

2022-01-07T10:31

экономика

германия

газпром

алексей гривач

северный поток — 2

дмитрий маринченко

россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" могут отложить политические соображения, сказали РИА Новости опрошенные эксперты."Геополитические тучи" вокруг "Северного потока — 2" сгущаются, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Нельзя исключить того, что позиция Германии, которая на протяжении многих лет последовательно поддерживала проект, поменяется или станет менее однозначной", — считает он.Геополитическими называет факторы, откладывающие запуск газопровода, и портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "По недавней оценке самого регулятора, это произойдет не раньше второй половины следующего года. Были ожидания, что запуск произойдет уже весной, но сейчас эти сроки сместились", — напоминает он."Запуск до окончания отопительного сезона практически невозможен из-за бюрократических нюансов, если проект удастся запустить к середине года — это уже можно будет назвать большой удачей", — отмечает Маринченко.Однако политические соображения могут помешать запуску, подчёркивает он. Причём, как отметил Маринченко, споры об "излишней зависимости" от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года. Причины уменьшения поставок до конца не ясны, говорит аналитик Fitch.Пока что с запуском "Северного потока — 2" есть неопределённость, хотя первая нитка технически готова была к поставкам газа уже на протяжении трёх месяцев, добавляет заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Эта неопределённость спровоцирована самой Европой, точнее борьбой между различными силами внутри западной коалиции. Возможно, они рассчитывали, что это будет дополнительным рычагом давления на Россию, но в итоге конъюнктура рынка ударила по самим европейцам", — считает он."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны.Сейчас Nord Stream 2 AG нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря глава регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.Неопределенность с запуском трубопровода и снижение поставок из России — один из факторов, влияющих на настроения участников газового рынка. Ситуация на нём остается сложной: цены держатся выше 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.

https://ria.ru/20220107/potok-1766816313.html

https://ria.ru/20220106/sanktsii-1766699396.html

https://ria.ru/20220105/potok-1766606908.html

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экономика, германия, газпром, алексей гривач, северный поток — 2, дмитрий маринченко, россия