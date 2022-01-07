https://ria.ru/20220107/postradavshie-1766867953.html

Число пострадавших в Кызылординской области возросло до 182

Число пострадавших в Кызылординской области возросло до 182 - РИА Новости, 07.01.2022

Число пострадавших в Кызылординской области возросло до 182

Число пострадавших в результате беспорядков в Кызылординской области Казахстана выросло до 182, в больницах находятся 56 человек, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T14:56

2022-01-07T14:56

2022-01-07T14:56

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

жанаозен

кызылординская область

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате беспорядков в Кызылординской области Казахстана выросло до 182, в больницах находятся 56 человек, передает Sputnik Казахстан.Ранее телеканал "Хабар 24" сообщал, что в области пострадали 168 человек, а 77 госпитализированы."По итогам беспорядков в Кызылординской области - 182 пострадавших, 56 находятся в больницах, из них 25 - в реанимации", - передает Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал "Хабар 24".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766807003.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766842283.html

жанаозен

кызылординская область

актау

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в мире, одкб, жанаозен, кызылординская область, актау, касым-жомарт токаев