Число пострадавших в Кызылординской области возросло до 182
Число пострадавших из-за беспорядков в Кызылординской области Казахстана выросло до 182
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате беспорядков в Кызылординской области Казахстана выросло до 182, в больницах находятся 56 человек, передает Sputnik Казахстан.
Ранее телеканал "Хабар 24" сообщал, что в области пострадали 168 человек, а 77 госпитализированы.
"По итогам беспорядков в Кызылординской области - 182 пострадавших, 56 находятся в больницах, из них 25 - в реанимации", - передает Sputnik Казахстан со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
6 января, 23:12Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромыВ Казахстане массовые акции, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. Пострадали более 1000 человек. Десятки погибших, несколько сотен – в реанимации. На территории республики ввели режим ЧП. Правительство отправили в отставку.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.