Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что папа Римский Франциск направил ему послание, которое передал председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.
"Я хотел бы поблагодарить наших гостей - католического архиепископа Павла Пецци, который пребывает здесь, в Москве. Я благодарю вас за то послание от папы Франциска, которое вы передали мне, я очень ценю те добрые отношения, которые между нами сложились, и дай Бог, чтобы они преломлялись во многих и многих совместных действиях, в том числе - на достижение мира там, где мира нет", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.
Запись его речи предоставили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.
В проповеди патриарх также говорил о том, что установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон.
Папа Франциск 6 декабря прошлого года заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию. Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.
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