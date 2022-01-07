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Религия
https://ria.ru/20220107/poslanie-1766815187.html
Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска
Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска - РИА Новости, 07.01.2022
Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что папа Римский Франциск направил ему послание, которое передал председатель Конференции католических... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T02:27
2022-01-07T02:27
религия
ватикан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что папа Римский Франциск направил ему послание, которое передал председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.Запись его речи предоставили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.В проповеди патриарх также говорил о том, что установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон.Папа Франциск 6 декабря прошлого года заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию. Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.
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ватикан, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия
02:27 07.01.2022
 
Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что папа Римский Франциск направил ему послание, которое передал председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.
"Я хотел бы поблагодарить наших гостей - католического архиепископа Павла Пецци, который пребывает здесь, в Москве. Я благодарю вас за то послание от папы Франциска, которое вы передали мне, я очень ценю те добрые отношения, которые между нами сложились, и дай Бог, чтобы они преломлялись во многих и многих совместных действиях, в том числе - на достижение мира там, где мира нет", - сказал патриарх Кирилл в проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.
Запись его речи предоставили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.
В проповеди патриарх также говорил о том, что установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон.
Папа Франциск 6 декабря прошлого года заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию. Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.
Митрополит Волоколамский Иларион - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 04:10Религия
Митрополит рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и папа Франциск
 
РелигияВатиканПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатРоссия
 
 
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