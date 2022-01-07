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Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска

Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска - РИА Новости, 07.01.2022

Патриарх Кирилл сообщил, что получил послание от папы Франциска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что папа Римский Франциск направил ему послание, которое передал председатель Конференции католических... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T02:27

2022-01-07T02:27

2022-01-07T02:27

религия

ватикан

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что папа Римский Франциск направил ему послание, которое передал председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.Запись его речи предоставили РИА Новости в пресс-службе Московской патриархии.В проповеди патриарх также говорил о том, что установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон.Папа Франциск 6 декабря прошлого года заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым) вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим по завершении апостольской поездки на Кипр и в Грецию. Митрополит Иларион встретился с папой Франциском в Ватикане 22 декабря.

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ватикан, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, россия