https://ria.ru/20220107/pomosch-1766817336.html

Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от экстремистов бизнесу

Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от экстремистов бизнесу - РИА Новости, 07.01.2022

Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от экстремистов бизнесу

Власти Казахстана на фоне проблем с интернетом стали рассылать сообщения, в которых информируют о предпринимаемых мерах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T05:09

2022-01-07T05:09

2022-01-07T05:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766781975_0:1:1068:602_1920x0_80_0_0_8f7e2f1800638c34609211aaeb4c1c3b.jpg

НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Власти Казахстана на фоне проблем с интернетом стали рассылать сообщения, в которых информируют о предпринимаемых мерах, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу утром казахстанцы, в том числе корреспондент РИА Новости, получили от имени администрации президента сообщение следующего содержания: "Уважаемые казахстанцы! Государство окажет поддержку субъектам МСБ (малого и среднего бизнеса – ред.), пострадавшим в результате действий экстремистов".В стране по-прежнему серьезные трудности с доступом к интернету, население узнает новости только из эфиров центральных телеканалов.Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в Алма-Аты и других регионах.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.

https://ria.ru/20220106/maroderstvo-1766705518.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан