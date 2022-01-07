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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/politsiya-1766892728.html
В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием, сообщили СМИ
В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием, сообщили СМИ
В Алма-Ате казахстанские полицейские во время рейда задержали семь человек с оружием, сообщил местный портал Tengrinews.kz. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T18:59
2022-01-07T20:05
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
казахстан
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Алма-Ате казахстанские полицейские во время рейда задержали семь человек с оружием, сообщил местный портал Tengrinews.kz."Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин. &lt;...&gt; При их досмотре обнаружены пистолет и нож", — сказано в сообщении.Другую группу задержали в Медеуском районе города."Установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин", — пишет Tengrinews.kz.У них изъяли охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновую и металлическую дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
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в мире, алма-ата, казахстан, оон, одкб, bmw ag, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
18:59 07.01.2022 (обновлено: 20:05 07.01.2022)
 
В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием, сообщили СМИ

Tengrinews.kz: в Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием во время рейда

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоенная техника на одной из улиц в Нур-Султан
Военная техника на одной из улиц в Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Алма-Ате казахстанские полицейские во время рейда задержали семь человек с оружием, сообщил местный портал Tengrinews.kz.
"Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин. <...> При их досмотре обнаружены пистолет и нож", — сказано в сообщении.
Другую группу задержали в Медеуском районе города.
"Установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин", — пишет Tengrinews.kz.
У них изъяли охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновую и металлическую дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреАлма-АтаКазахстанООНОДКБBMW AGЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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