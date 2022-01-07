18:59 07.01.2022 (обновлено: 20:05 07.01.2022)
В Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием, сообщили СМИ
Tengrinews.kz: в Алма-Ате полиция задержала семь человек с оружием во время рейда
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Алма-Ате казахстанские полицейские во время рейда задержали семь человек с оружием, сообщил местный портал Tengrinews.kz.
"Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин. <...> При их досмотре обнаружены пистолет и нож", — сказано в сообщении.
Другую группу задержали в Медеуском районе города.
"Установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин", — пишет Tengrinews.kz.
У них изъяли охотничий карабин "Сайга" с патронами, резиновую и металлическую дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранило около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы. Поддержку Казахстану окажут Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцы будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.