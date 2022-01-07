https://ria.ru/20220107/politseyskie-1766902841.html
МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских
МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских - РИА Новости, 07.01.2022
МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских
МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, в нем семь человек, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:53
2022-01-07T20:53
2022-01-07T20:53
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, в нем семь человек, передает Sputnik Казахстан.Среди погибших капитан полиции Тараза - Сланбеков Рахат, старшина полиции Алма-Аты - Камбетов Ринат, старший сержант полиции Алма-Аты - Асылханов Ален, прапорщик юстиции - Ержанов Ербол, рядовой Кайсаров Мадияр Оразович, рядовой Аманов Айбат, младший сержант департамента полиции Жамбылской области Алмасов Нурболсын.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, тараз, жамбылская область, мвд казахстана, sputnik казахстан
МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских
МВД Казахстана опубликовало имена семерых погибших из-за беспорядков в стране полицейских