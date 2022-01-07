https://ria.ru/20220107/politseyskie-1766902841.html

МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских

МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских - РИА Новости, 07.01.2022

МВД Казахстана опубликовало имена погибших из-за беспорядков полицейских

МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, в нем семь человек, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T20:53

2022-01-07T20:53

2022-01-07T20:53

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

тараз

жамбылская область

мвд казахстана

sputnik казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766849547_103:824:2279:2048_1920x0_80_0_0_a76aac2300f1a399261011e3f5e1447a.jpg

НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских, в нем семь человек, передает Sputnik Казахстан.Среди погибших капитан полиции Тараза - Сланбеков Рахат, старшина полиции Алма-Аты - Камбетов Ринат, старший сержант полиции Алма-Аты - Асылханов Ален, прапорщик юстиции - Ержанов Ербол, рядовой Кайсаров Мадияр Оразович, рядовой Аманов Айбат, младший сержант департамента полиции Жамбылской области Алмасов Нурболсын.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/mchs-1766893878.html

казахстан

тараз

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, тараз, жамбылская область, мвд казахстана, sputnik казахстан