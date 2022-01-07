11:57 07.01.2022 (обновлено: 12:08 07.01.2022)
Токаев обвинил "забугорных деятелей" в подстрекательстве к беспорядкам
Глава Казахстана Токаев обвинил "забугорных деятелей" в подстрекательстве к беспорядкам
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил "свободные средства массовой информации" и "забугорных деятелей" в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.
"Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые "свободные" средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа", - сказал президент, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".
По мнению Токаева, можно без преувеличения сказать, что все "эти безответственные демагоги стали соучастниками" развязывания трагедии в Казахстане. "И мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма", - подчеркнул глава государства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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