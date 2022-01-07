13:40 07.01.2022 (обновлено: 13:41 07.01.2022)
В казахстанском Петропавловске прошли задержания митингующих
Sputnik Казахстан: в Петропавловске прошли задержания митингующих
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахстанском городе Петропавловске прошли задержания некоторых митингующих, в целом обстановка спокойная, передает Sputnik Казахстан.
"В Петропавловске прошли задержания отдельных митингующих. Обстановка спокойная", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram-канале.
Отмечается, что на улицах города дежурят полицейские, военнослужащие казахстанской нацгвардии. Мобильный и проводной интернет в данный момент не работают. Кроме того, есть проблемы с наличными в банкоматах.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.