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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 07.01.2022
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T03:48
2022-01-07T07:37
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз. При этом в некоторых регионах из-за несвоевременной кампании по ревакцинации этот показатель снизился.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:48 07.01.2022 (обновлено: 07:37 07.01.2022)
 
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

Александр Гинцбург: пандемия коронавируса закончится при вакцинации 70% граждан за полгода

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если 70% населения привьем за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности", - сказал ученый.

Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз. При этом в некоторых регионах из-за несвоевременной кампании по ревакцинации этот показатель снизился.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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