https://ria.ru/20220107/pandemiya-1766816185.html
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 07.01.2022
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T03:48
2022-01-07T03:48
2022-01-07T07:37
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения, в противном случае волны заболеваемости можно считать до бесконечности, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что важно также через полгода после прививки проходить ревакцинацию.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 62,6%, иммунизацию полного цикла провели более 75 миллионов раз. При этом в некоторых регионах из-за несвоевременной кампании по ревакцинации этот показатель снизился.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах. Доступны препараты "Спутник V", его однокомпонентная версия "Лайт", "ЭпиВакКорона" и"КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Регистрационные процедуры и исследования проходят еще несколько вакцин.
https://ria.ru/20211224/effektivnost-1765260908.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:48 07.01.2022 (обновлено: 07:37 07.01.2022)
Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса
Александр Гинцбург: пандемия коронавируса закончится при вакцинации 70% граждан за полгода