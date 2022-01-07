08:34 07.01.2022 (обновлено: 09:13 07.01.2022)
Полиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в город
Департамент полиции Нур-Султана опроверг информацию о попытках ввоза оружия в город
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Военнослужащие во время патрулирования на одной из улиц в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Департамент полиции Нур-Султана опроверг сообщения казахстанских СМИ о попытках ввоза оружия в столицу Казахстана.
В пятницу в казахстанских СМИ появилась информация о том, что полицейским удалось пресечь несколько фактов незаконного ввоза в столицу оружия, в том числе огнестрельного.
"Вышеуказанная информация не соответствует действительности... Ситуация в городе стабильная, находится под полным контролем", - говорится в сообщении пресс-службы городской полиции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.