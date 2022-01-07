СМИ: несколько фактов ввоза оружия в столицу Казахстана пресекли ночью
"Хабар 24": несколько фактов ввоза оружия в Нур-Султан пресекли минувшей ночью
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Военная техника на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Несколько фактов ввоза оружия в казахстанский Нур-Султан пресечены минувшей ночью, задержаны несколько микроавтобусов с молодыми людьми, сообщает телеканал "Хабар 24".
"За минувшую ночь... удалось пресечь несколько фактов незаконного ввоза в столицу оружия, в том числе огнестрельного... Удалось остановить несколько микроавтобусов, которые были заполнены людьми, преимущественно это были молодые люди, выходцы из южных регионов республики", - говорится в сообщении телеканала.
Более подробная информация со всех постов появится в ближайшее время.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.