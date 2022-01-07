01:17 07.01.2022 (обновлено: 05:18 07.01.2022)
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
СБ ООН официально уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан
ООН, 7 янв – РИА Новости. Членам Совбеза ООН официально разослали письмо генсека ОДКБ Станислава Зася, в котором тот информирует о проведении миротворческой операции на территории Казахстана.
Письмо председателю СБ ООН направило постпредство Армении, которая председательствует в ОДКБ. Тот, в свою очередь, разослал его членам Совбеза.
К документу прикреплено письмо генсека ОДКБ Зася, в котором тот информирует, что, "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".
О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
В республику уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда также направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.
Массовые беспорядки в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.