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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/operatsiya-1766812792.html
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
Членам Совбеза ООН официально разослали письмо генсека ОДКБ Станислава Зася, в котором тот информирует о проведении миротворческой операции на территории... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T01:17
2022-01-07T05:18
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
совет безопасности оон
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ООН, 7 янв – РИА Новости. Членам Совбеза ООН официально разослали письмо генсека ОДКБ Станислава Зася, в котором тот информирует о проведении миротворческой операции на территории Казахстана.Письмо председателю СБ ООН направило постпредство Армении, которая председательствует в ОДКБ. Тот, в свою очередь, разослал его членам Совбеза.К документу прикреплено письмо генсека ОДКБ Зася, в котором тот информирует, что, "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.В республику уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда также направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.Массовые беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766809980.html
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в мире, казахстан, одкб, совет безопасности оон
01:17 07.01.2022 (обновлено: 05:18 07.01.2022)
 
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане

СБ ООН официально уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПрибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Прибытие российских подразделений из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан
Читать ria.ru в
ООН, 7 янв – РИА Новости. Членам Совбеза ООН официально разослали письмо генсека ОДКБ Станислава Зася, в котором тот информирует о проведении миротворческой операции на территории Казахстана.
Письмо председателю СБ ООН направило постпредство Армении, которая председательствует в ОДКБ. Тот, в свою очередь, разослал его членам Совбеза.
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Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
К документу прикреплено письмо генсека ОДКБ Зася, в котором тот информирует, что, "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан и руководствуясь статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о проведении силами и средствами Войск (Коллективных сил) ОДКБ миротворческой операции на территории Республики Казахстан".
О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.
В республику уже прибыли первые российские военные из состава миротворческого контингента, туда также направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда войдут представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.
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Массовые беспорядки в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование митингующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах. Затем Токаев отправил в отставку правительство. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Правительство на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. На всей территории страны ввели режим чрезвычайного положения.
Президент предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
МИД России рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
Люди на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 23:48Беспорядки в Казахстане
Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
 
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