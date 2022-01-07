https://ria.ru/20220107/opasnost-1766823337.html

СМИ: в Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности

СМИ: в Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.01.2022

СМИ: в Казахстане ввели "красный" уровень террористической опасности

На территории Казахстана ввели максимальный уровень опасности терактов, сообщил местный портал Tengrinews.kz. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T07:57

2022-01-07T07:57

2022-01-07T09:09

беспорядки в казахстане

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казахстан

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На территории Казахстана ввели максимальный уровень опасности терактов, сообщил местный портал Tengrinews.kz.Как отметили журналисты, при установлении "красного" уровня сотрудникам спецслужб разрешается производить личный досмотр и проверку вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать их движение. Этот режим также позволяет силовикам беспрепятственно проникать в жилые помещения. Может устанавливаться контроль над информацией, передаваемой в Сети.Кроме того предполагается полная мобилизация и боевая готовность всех сил, усиление всех доступных им мер.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всей республике отключили интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП.На волне протестов президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы до нормализации обстановки.

https://ria.ru/20220107/oruzhie-1766823094.html

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в мире, казахстан