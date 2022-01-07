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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/omikron-1766888324.html
В Колумбии попросили людей с симптомами "омикрона" не делать тесты
В Колумбии попросили людей с симптомами "омикрона" не делать тесты - РИА Новости, 07.01.2022
В Колумбии попросили людей с симптомами "омикрона" не делать тесты
Колумбия просит молодых людей с симптомами штамма коронавируса "омикрон" не делать тестов, а находиться в карантине, сообщил глава минздрава страны Фернандо... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T18:00
2022-01-07T18:00
распространение коронавируса
в мире
колумбия
коронавирусы
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Колумбия просит молодых людей с симптомами штамма коронавируса "омикрон" не делать тестов, а находиться в карантине, сообщил глава минздрава страны Фернандо Руис Гомес.Он отметил, что около 70% случаев заболевания COVID-19 в стране связаны с этим новым вариантом. Вместе с тем, благодаря вакцинации, люди лучше защищены."Люди с симптомами с момента появления симптомов должны находиться в изоляции семь дней, а не 10 или 14 (как раньше - ред.), и в этом случае этим людям нет необходимости делать тест, поскольку симптомы - это уже доказательство того, что с высокой вероятностью у них есть штамм "омикрон", - сказал министр. В числе симптомов нового варианта он назвал насморк, температуру, головную боль.При этом министр подчеркнул, что речь идёт о молодых людях с хорошим иммунитетом. С другой стороны, люди с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет и дети младше трёх лет должны обратиться к врачам, чтобы медики могли наблюдать за их состоянием.Министр добавил, что вакцинированные люди, имевшие близкий контакт с заболевшими, не должны соблюдать изоляцию, но должны носить маски и избегать встреч с людьми со слабым иммунитетом.Вместе с тем медицинские работники должны будут делать тесты при появлении симптомов и находиться в обязательной изоляции семь дней.
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в мире, колумбия, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:00 07.01.2022
 
В Колумбии попросили людей с симптомами "омикрона" не делать тесты

В Колумбии попросили людей с симптомами "омикрона" не делать тесты, а уйти на карантин

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Колумбия просит молодых людей с симптомами штамма коронавируса "омикрон" не делать тестов, а находиться в карантине, сообщил глава минздрава страны Фернандо Руис Гомес.
Он отметил, что около 70% случаев заболевания COVID-19 в стране связаны с этим новым вариантом. Вместе с тем, благодаря вакцинации, люди лучше защищены.
"Люди с симптомами с момента появления симптомов должны находиться в изоляции семь дней, а не 10 или 14 (как раньше - ред.), и в этом случае этим людям нет необходимости делать тест, поскольку симптомы - это уже доказательство того, что с высокой вероятностью у них есть штамм "омикрон", - сказал министр. В числе симптомов нового варианта он назвал насморк, температуру, головную боль.
При этом министр подчеркнул, что речь идёт о молодых людях с хорошим иммунитетом. С другой стороны, люди с хроническими заболеваниями, граждане старше 60 лет и дети младше трёх лет должны обратиться к врачам, чтобы медики могли наблюдать за их состоянием.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 04:59Распространение коронавируса
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Министр добавил, что вакцинированные люди, имевшие близкий контакт с заболевшими, не должны соблюдать изоляцию, но должны носить маски и избегать встреч с людьми со слабым иммунитетом.
Вместе с тем медицинские работники должны будут делать тесты при появлении симптомов и находиться в обязательной изоляции семь дней.
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