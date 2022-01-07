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Лукашенко заявил об отрезвляющем эффекте отправки сил ОДКБ в Казахстан
Лукашенко заявил об отрезвляющем эффекте отправки сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 07.01.2022
Лукашенко заявил об отрезвляющем эффекте отправки сил ОДКБ в Казахстан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что отправка в Казахстан контингента Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) отрезвляюще... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:35
2022-01-07T13:35
2022-01-07T13:35
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
белоруссия
одкб
александр лукашенко
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что отправка в Казахстан контингента Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов."Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Белоруссия направила миротворцев в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Как ранее заявил белорусский министр обороны, они видят полную решимость казахстанских властей к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя и готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766807741.html
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в мире, казахстан, белоруссия, одкб, александр лукашенко
Лукашенко заявил об отрезвляющем эффекте отправки сил ОДКБ в Казахстан
Президент Белоруссии Лукашенко: отправка сил ОДКБ в Казахстан действует отрезвляюще