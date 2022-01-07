13:05 07.01.2022 (обновлено: 13:38 07.01.2022)
НПЗ в Казахстане работают в штатном режиме
Все три НПЗ в Казахстане работают в штатном режиме
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА/НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Все три нефтеперерабатывающих завода Казахстана работают в штатном режиме, сообщает министерство энергетики страны.
"Все три НПЗ работают в стабильном, штатном режиме и полностью обеспечены нефтью", - говорится в пресс-релизе главы ведомства Магзума Мирзагалиева.
Согласно информации министерства, в Казахстане не останавливали производство нефти и газа. Снижение производства было только на месторождении Тенгиз из-за ограничений по вывозу продукции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.