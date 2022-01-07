09:45 07.01.2022 (обновлено: 09:48 07.01.2022)
Во время беспорядков в Казахстане пострадали 216 нацгвардейцев
В Казахстане во время беспорядков ранили 216 нацгвардейцев, они госпитализированы
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники силовых структур на улице Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. В ходе массовых беспорядков в Казахстане получили ранения 216 военнослужащих Национальной гвардии, все они лечатся в больницах, сообщила пресс-служба воинского формирования.
Военнослужащие Нацгвардии совместно с правоохранительными органами были привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили погромы и массовые беспорядки. Утром в пятницу пресс-служба обнародовала информацию о погибели двух гвардейцев в Кызылорде и Талдыкоргане на юге республики.
"В ходе обеспечения правопорядка в ряде областных центров, городах Алматы и Шымкент 216 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.
Поясняется, что двое гвардейцев по контракту получили огнестрельные ранения, пятеро военнослужащих по призыву - в тяжелом состоянии в реанимации. У большинства офицеров зафиксированы многочисленные травмы различной степени.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.