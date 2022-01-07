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В НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией, заявил МИД ФРГ
В НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией, заявил МИД ФРГ - РИА Новости, 07.01.2022
В НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией, заявил МИД ФРГ
Страны НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:47
2022-01-07T19:47
2022-01-07T19:48
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БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Страны НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы координировали предстоящие форматы диалога с Россией на заседании министров иностранных дел НАТО и подготовились к Совету Россия-НАТО", - написала Бербок в Twitter.По словам министра, диалог должен строиться на ключевых принципах европейского порядка безопасности.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, нато, мид германии, россия, twitter, сша, вена, анналена бербок
19:47 07.01.2022 (обновлено: 19:48 07.01.2022)
В НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией, заявил МИД ФРГ
Глава МИД ФРГ Бербок: страны НАТО согласовали предстоящие форматы диалога с Россией